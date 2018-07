Lombardia: martedì 10 al Pirellone si discute piano regionale sviluppo

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Sarà interamente dedicata alla discussione e al voto finale del piano regionale di sviluppo dell'XI legislatura, la seduta del Consiglio regionale della Lombardia convocata dal presidente Alessandro Fermi per martedì 10 luglio dalle ore 10 alle ore 19. Autonomia; innovazione, semplificazione e trasformazione digitale; sostenibilità; sicurezza; attenzione alle fragilità soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario. Queste le cinque priorità contenute nel documento approvato a fine giugno in commissione Bilancio, dove avevano votato a favore i gruppi di maggioranza, astenuti i Lombardi civici europeisti, contrari Partito democratico, M5s e +Europa. All'interno del provvedimento, di cui è relatrice la presidente della commissione Bilancio Silvia Sardone (Forza Italia), sono presenti alcune novità: la candidatura di Milano e della Lombardia ai Giochi invernali 2026, una forte integrazione tra politiche sociali e abitative, nuovi incentivi a integrare le politiche culturali e turistiche. Sul fronte sicurezza in particolare è previsto un maggiore coordinamento con i Comuni per la realizzazione di iniziative di contrasto all'immigrazione clandestina in raccordo con le prefetture e le forze dell'ordine, anche nell'ottica di favorire il rimpatrio degli irregolari, e misure per l'integrazione degli immigrati regolari. In commissione Bilancio erano state accolte numerose osservazioni e raccomandazioni provenienti dalle altre commissioni e dai singoli gruppi consiliari, molte anche da rappresentanti dei gruppi di minoranza.