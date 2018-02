Lombardia: Maroni, richieste Veneto su autonomia elevate, accordo a rischio

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - ?Zaia è partito da una base molto forte, da richieste molto elevate, che possono mettere in discussione il loro accordo. In veneto hanno fatto scelta autonoma chiedendo da subito autonomia su 23 materie e 9 decimi di gettito. Non credo sia la strada giusta o utile?. Lo afferma il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni durante l'incontro con Anci a Milano sull'autonomia. ?Io spero che ce la faccia e che firmi con noi. Anche perché insieme siamo riusciti a inserire il principio fondamentale dei costi standard, che è una battaglia storica della Lega. Nella sanità vorrebbe dire per noi tanti miliardi in più senza fare altro che presentare i nostri conti in ordine?, conclude Maroni.