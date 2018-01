Lombardia: Maroni, compartecipazione a gettito erariale sarebbe vera novità (2)

(AdnKronos) - "I governatori del Sud non saranno in questo modo penalizzati - ha assicurato Maroni - perché non saranno risorse sottratte ad altre Regioni, ma risorse nostre, versate dalle imprese, tanto che i governatori di Puglia e Campania hanno deciso di sedersi al Tavolo e accettare la sfida". Lombardia ed Emilia-Romagna hanno "percorso strade diverse, che hanno però portato a un risultato molto concreto, l'apertura del Tavolo con il Governo, collaborando anche al di la' delle differenze politiche" ha detto ancora. "Ieri a Roma abbiamo definito il quadro le competenze, poi inizierà la trattativa sulle risorse, sono ottimista, perché c'è la disponibilità del Governo a ragionare in questi termini. Vogliamo realizzare una cosa innovativa, che riconosca a queste due Regioni la loro 'specialità'". "E' una straordinaria potenzialità che abbiamo: riempire di contenuti materie significa fare cose a sostegno delle imprese che oggi non siamo in grado di fare" ha concluso Maroni.