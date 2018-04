Lombardia: in estate Palazzo Pirelli aperto a oratori e centri estivi

Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Dopo il successo delle visite scolastiche a Palazzo Pirelli, che nell'anno scolastico 2017/2018 hanno registrato la partecipazione di oltre 6mila studenti, torna la proposta per i giovani degli oratori e dei centri estivi. L'iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia, prenderà il via a partire da giugno fino alla fine di luglio. Durante la pausa estiva, il Pirellone aprirà le porte ai ragazzi per due ore d'incontro con funzionari e rappresentanti del Consiglio regionale. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì i gruppi, per un massimo di 100 persone, saranno accolti in aula consiliare dai funzionari e dopo una breve spiegazione parteciperanno a una simulazione di voto interattiva attraverso un percorso educativo che si svilupperà su parole chiave quali democrazia e libertà. Seguirà la visita all'interno di Palazzo Pirelli con l'ascesa al Piano della Memoria (26esimo piano), luogo dell'incidente aereo del 2002, e, a seconda delle disponibilità, al Belvedere del 31esimo piano. Sarà inoltre possibile visitare la mostra permanente dedicata al 60esimo anniversario della posa della prima pietra del Grattacielo Pirelli.