Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su disservizi e sicurezza treni

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Difensore regionale per offrire tutela ai pendolari della linea Novara-Treviglio che rischiano di essere sanzionati da Trenord per essersi incamminati sulla linea dopo essere stati chiusi nel convoglio per un'ora e mezza tra le stazioni di Pregnana e Rho. E' quanto sollecita una mozione approvata oggi all'unanimità nel Consiglio regionale della Lombardia presentata dal gruppo Noi con l'Italia. Nel documento si sottolineano "i disservizi sulla tratta Novara- Treviglio"e che il convoglio rimasto bloccato sulla linea ferroviaria era strapieno a causa del numero elevato di utenti. Per questo, per evitare malori, il capotreno aveva permesso l'apertura dei finestrini e porte per garantire il ricambio d'aria. Da qui le necessità di garantire tutela attraverso l'eventuale intervento del Difensore civico regionale a difesa dei pendolari. Nel corso della stessa seduta la questione treni è stata al centro anche di altri interventi. Si è parlato (question time del gruppo Misto) del convoglio che lo scorso 4 maggio partito da Milano e diretto a Verona ha saltato la fermata di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, fermandosi oltre la banchina di stazione e (question time del Movimento 5 Stelle) sulla presenza delle guardie giurate sui convogli, presenza che secondo quanto affermato dall'assessore alla Sicurezza in aula dovrebbe essere aumentate di 20 unità portando a 110 il numero del personale impiegato. Sono in via di individuazione anche piani di potenziamento per l'installazione di telecamere a bordo dei treni e anche sulle divise del personale, il potenziamento degli avvisi di telecamere in funzione, l'installazione di schermi a bordo per riprese 'live' all'interno delle carrozze e la chiusura delle carrozze di coda dei treni più vetusti programmati negli orari serali per consentire controlli più facili. Un'altra mozione presentata da Pd sulla sicurezza dei viaggiatori e delle stazioni è stata rinviata in commissione Trasporti per ulteriori approfondimenti.