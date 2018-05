Lombardia: Gelmini, giusta e condivisibile iniziativa Rizzoli su riders

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Condivisibile e giusta l'iniziativa della Regione Lombardia che con l'assessore Rizzoli ha deciso di impegnarsi per tutelare i giovani lavoratori delle piattaforme web: i riders (fattorini) che a migliaia, ogni giorno, a Milano come in molte città italiane, consegnano a domicilio pasti e altri prodotti". Lo scrive su LinkedIn Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e coordinatrice lombarda. In particolare, scrive l'esponente azzurra, "dopo l'incidente di ieri dove un ragazzo del gruppo Just Eat è rimasto gravemente ferito, è necessario che le istituzioni si impegnino per favorire la costruzione di un adeguato sistema di welfare per coniugare le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle di flessibilità delle imprese. Nessuno deve essere lasciato solo sopratutto nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, certa che le imprese si renderanno disponibili a un confronto costruttivo".