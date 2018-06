Lombardia: Fontana, un tavolo su priorità e interventi per sisma Mantova

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - "Insieme dobbiamo guardare al futuro: ci sono delle cose da fare. Altre sono in corso, ulteriori altre dovranno essere decise insieme utilizzando anche le risorse residue esistenti e che, nel caso, potranno essere integrate da fondi della Regione Lombardia se c'è qualche progetto meritevole di essere sostenuto e che voi ritenete sia necessario completare. Impegniamoci a selezionare con i sindaci le iniziative migliori e su questa base siamo certi di destinare in modo ottimale le nostre risorse". E' la proposta fatta dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel suo intervento all'incontro con i sindaci dei Comuni del mantovano e le autorità locali oggi convocate a Moglia (Mn) per la riunione del Comitato di indirizzo interventi post-sisma. "Qui -spiega Fontana- c'è la dimostrazione di un altro degli esempi positivi della nostra Regione: un esempio di collaborazione in cui sono stati bravi tutti: le istituzioni che hanno lavorato molto bene insieme prescindendo dall'appartenenza politica, il commissario e lo staff tecnico di Regione Lombardia che è a disposizione dei sindaci e di coloro che hanno necessità di chiarimenti. Fondamentale anche la collaborazione dei cittadini che hanno saputo rimboccarsi le maniche, hanno evitate il facile piagnisteo che è comprensibile ma non porta da nessuna parte". Rispondendo alle sollecitazioni dei sindaci che chiedevano interventi urgenti in materia di infrastrutture, il presidente Fontana ha annunciato che nei giorni scorsi "abbiamo deciso in Giunta, insieme ai consiglieri del basso mantovano e delle aree vicine al Po, così come del Viadanese e Casalasco, di creare un tavolo in cui affrontare e discutere i problemi più urgenti e identificare le priorità sui cui è necessario investire". Regione Lombardia, conclude il governatore, "ci sarà e non dovrete più sentirvi un territorio disagiato".