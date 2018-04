Lombardia: Fontana incontra segretario Stato Economia Svizzera

Milano, 16 apr. (AdnKronos) - "Un appuntamento istituzionale molto interessante e soprattutto utile per intensificare le nostre relazioni con la Svizzera". Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, definisce l'incontro avvenuto oggi pomeriggio a Palazzo Lombardia con Marie Gabrielle Ineichen-Fleisch, segretario di Stato dell'Economia della Svizzera, Giancarlo Kessler, ambasciatore in Italia, e Felix Baumann, console generale a Milano. All'appuntamento era presente anche Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, alla Montagna e ai Piccoli Comuni. "Ci siamo confrontati sui temi dell'autonomia, dell'internazionalizzazione e dello sviluppo economico -ha spiegato Fontana- rafforzando un percorso mirato a produrre benefici reciproci. I rapporti con la Svizzera - ha concluso Fontana - sono importanti e il mio impegno personale e quello dell'intera Giunta e' quello di approfondire il dialogo e la collaborazione in particolare su temi primari come quello dei frontalieri, della ricerca scientifica, dell'innovazione e della collaborazione tra Università".