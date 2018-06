Lombardia: Fontana, entro fine luglio materie autonomia

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - "L'accordo con il ministro Stefani è di rivederci entro la fine di luglio. In quella data indicheremo quali sono le materie di cui chiediamo il trasferimento e le rispettive competenze e risorse". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Bergamo, per partecipare ad un incontro sulla riforma delle province. Dopodiché l'iter prevede la discussione in commissione bicamerale e poi l'approvazione in Parlamento. Parallelamente continua anche il lavoro sulle Province: "tutti parlano di Costituzione - ha detto il presidente - ma questa troppe volta viene maltrattata. E quello che sta succedendo con questi Enti intermedi ne e' un esempio eclatante". "La nostra Carta - ha evidenziato - ha una grandissima coerenza a livello organizzativo, ma se si pensa di mettere mano ad un'organizzazione dove si intrecciano competenze che sono gestite da Enti diverse senza pensare anche alle conseguenze, bisogna anche essere pronti a rimediare a questi 'sgarbi' che facciamo alla nostra costituzione". E allora, secondo Fontana, una buona exit strategy potrebbe essere quella di applicare il 'metodo lombardo' che prevede "la collaborazione fra le istituzioni anche a prescindere dalle posizioni politiche differenti per il bene dei cittadini". "Credo - ha concludo Fontana - sarebbe meglio tornare all'organizzazione prevista originariamente dalla Costituzione". Per questo "o il Governo e' in grado di rispondere nei prossima 6 mesi o bisogna ritornare allo status precedente cancellando la Delrio. Alle Regioni tocca infatti legiferare, controllare e dare gli indirizzi, ma la funziona amministrativa deve essere svolta dai Comuni, dalle Province e dagli Enti locali".