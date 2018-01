Milano, 10 gen. (AdnKronos) - "Non credo ci siano stati dissidi tra Salvini e Maroni, ma comunque non lo voglio sapere. Sui problemi politici chiedete a loro, io voglio solo lavorare per la Lombardia?. Lo afferma Attilio Fontana, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrodestra, al Pirellone per un incontro con gli esponenti lombardi della Lega.