Lombardia: Fontana, 77 mln per seconda fase Garanzia giovani (2)

(AdnKronos) - Nella seconda fase del programma, ha continuato Rizzoli, "abbiamo confermato l'attenzione a finanziare esclusivamente tirocini di qualità: infatti, mentre nella prima fase, per veder riconosciuta la possibilità di accedere all'indennità di tirocinio da parte del datore di lavoro, bastava l'attivazione di un tirocinio della durata minima di 120 giorni, ora che le condizioni del mercato sono piu' favorevoli abbiamo scelto di introdurre un'ulteriore condizione, riconoscendo ai datori di lavoro il rimborso dell'indennità di tirocinio solo se, al termine del percorso, assumono il tirocinante". Inoltre, ha spiegato l'assessore, "abbiamo deciso di finanziare con 1,7 milioni di euro una nuova misura che si rivolge ai giovani piu' distanti dal mercato del lavoro, i cosiddetti Neet: fra essi l'attenzione di Regione Lombardia si concentra su in ragazzi che vivono in condizione di particolare svantaggio, il cui nucleo familiare di provenienza ha i requisiti per accedere al reddito di inclusione". Con questa misura, "con il coinvolgimento anche dei Comuni, dei servizi sociali e del terzo settore, vogliamo raggiungere anche i giovani che vivono in condizioni di disagio, aiutandoli ad uscire dallo stato di indigenza attraverso un supporto specialistico e personalizzato per l'inserimento lavorativo", ha concluso.