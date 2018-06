Lombardia: Fi, pdl centri impiego tutela lavoratori e valorizza Province

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Sul tema della regionalizzazione dei centri per l'impiego, il progetto di legge realizzato dall'assessore al Lavoro Melania Rizzoli ci sembra la soluzione migliore per garantire la tutela dei lavoratori, valorizzando il ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia. "Il documento -spiega Comazzi- mira a preservare il 'modello lombardo', garantendo i principi di sussidiarietà e assegnando alla Regione un ruolo di indirizzo e di controllo, mantenendo la gestione in capo alle province". Del resto "se i Cpi stanno attraversando una fase critica, i principali responsabili di questa situazione sono gli esponenti del centrosinistra. La riforma delle province voluta dall'allora presidente del Consiglio Renzi e realizzata da Delrio ha trasformato questi enti territoriali in scatole vuote, sottraendo loro sempre più deleghe e funzioni. Un percorso pasticciato che ha coinvolto anche queste strutture". "Per porre rimedio ai danni del Pd - avverte Comazzi- sarebbe auspicabile ragionare sull'introduzione di un piano di premialità per i dipendenti pubblici, oltre a un potenziamento delle strutture e un riassetto degli enti locali, che restituisca dignità alle province e Città metropolitane".