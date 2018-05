Lombardia: Fermi, sostenibilità sia calata in amministrazione territorio

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - ?Gli obiettivi contenuti in Agenda 2030 sono di grandissimo respiro e credo che l'argomento della sostenibilità ambientale debba diventare innanzitutto un tema culturale, che deve chiamare tutti, nessuno escluso, ad una maggiore consapevolezza della sua importanza, anche perché è percepito ancora in modo troppo lontano e distante. Il Consiglio regionale può fare molto in questo ambito, riportando alcuni temi legati allo sviluppo sostenibile all'interno di politiche capaci di guardare non solo a un immediato ritorno in termini di consensi elettorali ma soprattutto a una visione di prospettiva che sappia cogliere le reali esigenze della popolazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, chiudendo il convegno 'Agenda 2030 in Lombardia: quali politiche per la sostenibilità', che si è tenuto questa mattina nell'aula consiliare di Palazzo Pirelli.