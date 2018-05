Lombardia: Fermi, sostenibilità sia calata in amministrazione territorio (2)

(AdnKronos) - "La sostenibilità deve essere calata nell'amministrazione quotidiana del territorio, diventare così risultato e frutto anche di scelte amministrative concrete maturate con il dialogo, la concertazione e la capacità di prendere decisioni responsabili e coraggiose?, ha spiegato. Nel corso dei lavori sono intervenuti Leonida Miglio, presidente di PoliS Lombardia, Enrico Giovannini (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che ha affrontato il tema 'Le principali questioni da affrontare', Armando De Crinito (PoliS Lombardia'), Paolina Pepe (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio) che si è soffermata su 'Il ruolo delle Regioni nell'attuazione dell'Agenda Onu 2030' e Federico Furlan (Università Bicocca) su 'Le competenze regionali sugli SDGs'. La serie degli interventi è stata chiusa dall'assessore regionale all'Autonomia e Cultura che ha fatto una disamina riguardante 'L'Autonomia per la crescita sostenibile' sottolineando come ?si dovrebbe ritornare alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 dove alle Regioni spettano gli atti di programmazione e indirizzo e al sistema degli Enti locali il ruolo amministrativo. Altrimenti i temi in Agenda 2030 restano solo sulla carta rischiando di non poter essere mai applicati?.