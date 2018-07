Lombardia: Fermi entra nel comitato europeo Regioni

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi è stato nominato nuovo componente del comitato europeo delle Regioni (CdR), l'organismo che a Bruxelles rappresenta gli enti regionali e locali dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Dopo le elezioni nazionali, regionali e amministrative che si sono succedute in questa primavera, il Consiglio dell'Unione europea, su indicazione dei governi nazionali e delle associazioni di categoria, come Anci e conferenza delle regioni, ha ufficializzato le nomine dei nuovi componenti che entreranno a far parte della delegazione italiana. Per Bruxelles sono stati indicati Alessandro Fermi (Ppe), presidente del Consiglio della Regione Lombardia, Donato Toma (Ppe), presidente della Regione Molise e Roberto Ciambetti (Ecr), presidente del Consiglio regionale del Veneto, "promosso" da supplente a componente titolare. Confermato anche Enzo Bianco (Pse), consigliere comunale a Catania che finora ha guidato la delegazione italiana del comitato delle Regioni. Diventano invece supplenti Raffaele Cattaneo (Ppe), assessore regionale all'Ambiente in Lombardia e già presidente della commissione speciale sulla coesione territoriale; Alessandro Piana (Ecr), presidente del Consiglio regionale della Liguria; Alberto Gottardo (Ecr), consigliere comunale di Sacile (Pordenone).