Lombardia: Fermi, a luglio tavolo in Regione su tangenziale di Bregnano

Milano, 9 giu. (AdnKronos) - ?Nella prima metà di luglio convocheremo presso Regione Lombardia un tavolo con i rappresentanti di Pedemontana e della società Concessioni Autostradali Lombarde con i sindaci di Bregnano e Cermenate affinché la tangenziale di Bregnano venga completata il prima possibile. Ho chiesto e ottenuto l'impegno dell'Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi a considerare tale opera una delle priorità regionali, consapevoli che non si può più attendere ulteriore tempo e che già troppi sono stati i disagi arrecati ai cittadini del territorio. È giunto il momento di richiamare formalmente i vertici di Pedemontana alle loro responsabilità e al rispetto degli impegni presi?. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, che in questi giorni a Palazzo Pirelli ha sollecitato i vertici delle società regionali interessate a porre fine ad ogni ulteriore rinvio. ?La realizzazione del bypass provvisorio -conclude Alessandro Fermi- non può costituire un alibi per allungare e dilatare ulteriormente i tempi di completamento dell'opera?.