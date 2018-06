Lombardia: F.Sala riceve ambasciatori Serbia e Bulgaria

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala ha accolto oggi a Palazzo Pirelli l'ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia, Goran Aleksic. "La Lombardia, con i suoi primati, rappresenta uno dei motori trainanti dell'Italia e dell'Europa -spiega Sala-. Per valorizzare le nostre imprese abbiamo iniziato dei percorsi di internazionalizzazione in mercati strategici esteri per cui finanziamo la ricerca degli interlocutori e dei partner e incontri BtoB". "Dall'autunno -aggiunge- proseguiremo questo percorso con particolare attenzione a due linee: da una parte le missioni internazionali e dall'altra i meeting dei paesi esteri qui a Milano, anche nelle nostre sedi". In questo senso "la Serbia può rappresentare una meta di interesse sulla base delle esigenze e delle richieste dei nostri imprenditori".