Lombardia: F.Sala, Regione protagonista a Campus Party, investire su futuro

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Al via, tra poche ore, Campus Party, il festival internazionale dedicato alla tecnologia, all'innovazione e alla creatività realizzato in collaborazione con Regione Lombardia. Fino a domenica prossima, 22 luglio, presso l'area espositiva di Rho Fiera Milano, la 'cinque giorni' non stop ospiterà 4 mila tende, 13 palchi, oltre 20 mila visitatori, 350 speaker provenienti da tutto il mondo. Fabrizio Sala, vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione sin dalla prima edizione ha sostenuto questa iniziativa: "Investire nel futuro, promuovere il talento e capitalizzare le idee dei nostri ragazzi. Campus Party rappresenta un'occasione fondamentale per permettere agli studenti di partecipare attivamente ai processi di innovazione e di collaborare in sinergia con le realtà economiche del territorio". "Confermo che Regione Lombardia sarà una grande protagonista di questa manifestazione. Domani, giovedì -anticipa Sala- mi confronterò con un gruppo di millenials nel corso di un'iniziativa di 'reverse mentoring'". Si tratta di "un dibattito aperto e innovativo, finalizzato a raccogliere feedback su alcune azioni regionali al fine di orientarle ed eventualmente correggerle". Venerdì, inoltre, "lanceremo un hackathon sulla piattaforma che stiamo già sviluppando in merito all'impiego della blockchain nell'erogazione di servizi innovativi". Perché "quello della formazione e dello sviluppo del capitale umano, anche sulla base delle figure professionali in continua evoluzione richieste dalle nostre imprese, rappresenta uno dei nostri principali obiettivi".