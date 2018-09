Lombardia: da Regione 850mila euro per attività oratori

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Ammontano a oltre 850mila euro le risorse stanziate dalla Regione Lombardia, destinate a 200 giovani diplomati, tra i 20 e 30 anni, per svolgere attività culturali, sportive, di catechesi, di accoglienza e doposcuola negli oratori. La delibera è stata proposta dall'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi, e dall'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani. "Le funzioni sociali ed educative degli oratori - spiega Cambiaghi - rappresentano una forma importante di aggregazione giovanile e di apprendimento di esperienze da investire in altri ambiti. In Lombardia risultano attivi oltre 2.300 oratori, corrispondenti a più della metà di quelli presenti sul territorio nazionale. Una presenza capillare su cui Regione Lombardia vuole puntare per supportare i giovani nella loro crescita attraverso attività di tipo educativo e socializzante, che serviranno ad arricchire capacità e competenze spendibili anche nel mondo del lavoro".