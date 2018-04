Lombardia: da Regione 33 mln per opere pubbliche piccoli Comuni

Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Regione Lombardia stanzia 33 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche fondamentali. "L'obiettivo è di dare la possibilità ai Comuni di investire in sicurezza, in opere fondamentali, quanto mai attuali come quelle di prevenzione del rischio idrogeologico o di sistemazione di siti inquinati che minacciano la salute pubblica: vogliamo consentire di fare opere pubbliche che oggi per ristrettezze di bilancio non sarebbe possibile realizzare", ha detto l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione di Regione Lombardia, Davide Caparini. "In base all'accordo con Anci e Ministero dell'Economia siamo riusciti a trovare la capacita' di trasferire agli Enti locali le risorse per questi interventi aderendo all'indicazione del presidente Fontana nel suo ruolo di 'sindaco dei lombardi' e avendo già concordato che in un secondo momento amplieremo questo genere di interventi", ha aggiunto.