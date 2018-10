Adnkronos

Cronaca Lombardia: convenzione fra Garante infanzia e Camera mediazione familiare By Adnkronos - 15

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - ?La convenzione nasce da un'esigenza di potenziare la mediazione familiare in maniera più estesa. Questo è un tema che deve diventare centrale perché, laddove necessario, dirimere le controversie familiari scaturite da una separazione o un divorzio attraverso la mediazione di figure professionali migliora in maniera sostanziale la vita dei minori coinvolti?. Così il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lombardia, Massimo Pagani, che oggi a Palazzo Pirelli ha sottoscritto con Luca Villa, presidente dell'associazione Camera di Mediazione Familiare, la Convenzione per la trattazione dei casi sottoposti al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia. La cooperazione tra le due realtà mira a rafforzare la mediazione familiare grazie all'unione di competenze. Lo scopo è una sempre maggior tutela dei minori implicati in casi conflittuali relativi a separazione e divorzio. L'accordo nasce anche per l'aumento di casi segnalati all'Ufficio del Garante nel corso del triennio 2016/2018. Una situazione tale da rendere difficoltosa la tempestiva istruttoria delle istanze pervenute. Le modalità di svolgimento della collaborazione dovranno essere di volta in volta concordate e autorizzate dal garante che provvederà a vagliare e validare le azioni coerentemente alle sue funzioni. Inoltre, verranno svolti periodici momenti di confronto tra le due parti, utili a monitorare l'efficacia della Convenzione che ha carattere sperimentale e validità di un anno. Trascorso tale periodo, le parti si riuniranno per fare un punto complessivo di valutazione sul progetto. La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni anno e laddove ci sarà bisogno si apporteranno modifiche e adeguamenti opportuni. Durante l'incontro sono intervenuti anche il difensore civico regionale della Lombardia Carlo Lio e Daniela Greco, vice presidente Camefam.