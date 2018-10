Adnkronos

Cronaca Lombardia: Consiglio approva proposta su sicurezza infrastrutture (2)

(AdnKronos) - Il presidente della commissione Angelo Palumbo ha spiegato che "l'approvazione della proposta di risoluzione all'unanimità è il segnale che la commissione ha recepito appieno l' invito a elaborare e predisporre un testo condiviso da tutti i gruppi consiliari e conferma l'attenzione massima di Regione Lombardia su un tema come quello della sicurezza di tutte le nostre infrastrutture: il voto finale di questo provvedimento in Consiglio regionale sarà il passo decisivo per implementare maggiormente l'azione di controllo e prevedere ulteriori interventi anche attraverso lo strumento Lombardiasicura?. Alla nuova cabina di regia regionale denominata 'Unità di missione Lombardia Sicura' verrebbe affidato il compito di sovrintendere e coordinare il monitoraggio locale delle opere viarie in raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale coordinamento dovrebbe integrare i dati provinciali a oggi raccolti, ancora parziali, secondo cui in Lombardia ci sarebbero almeno 272 opere considerate a rischio che richiedono interventi di messa in sicurezza per un importo complessivo di circa 214 milioni di euro.