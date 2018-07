Lombardia: consiglio approva a maggioranza Prs

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - Autonomia; innovazione, semplificazione e trasformazione digitale; sostenibilità; sicurezza; attenzione alle fragilità soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario. Sono queste le cinque priorità del Piano Regionale di Sviluppo approvato questa sera in Consiglio regionale. Hanno votato a favore i gruppi di maggioranza (48), contrari Partito Democratico, M5Stelle, i Lombardi Civici Europeisti e +Europa (30). ?Con l'attuazione del Programma Regionale di Sviluppo la Lombardia si conferma una Regione proiettata al futuro e motore per l'intero Paese"ha evidenziato la presidente della commissione Bilancio e relatrice del provvedimento Silvia Sardone (Forza Italia). "Questo documento -ha aggiunto- conferma negli indirizzi programmatici la Lombardia come realtà legata alla vocazione dei propri territori, forte della sua identità, capace di coniugare solidarietà e competizione. Una Lombardia quindi più autonoma, competitiva, attrattiva, solidale, sicura e veloce, capace di collaborare costruttivamente con tutte le forze attive sul territorio lombardo e di ascoltare e accogliere i diversi contributi che vengono proposti?.