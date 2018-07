Lombardia: consiglio approva a maggioranza Prs (2)

(AdnKronos) - In sede di votazione finale sono stati accolti numerosi emendamenti e ordini del giorno provenienti da vari gruppi consiliari, anche di minoranza. La maggioranza di centrodestra negli interventi in Aula ha sottolineato più volte i grandi temi strategici che rientrano nel Piano e che puntano a rendere concreta ed incisiva l'azione di governo regionale per dare ai cittadini e alle imprese le risposte che attendono, a cominciare dall'obiettivo dell'autonomia. Negativo il giudizio del Pd, che ha definito il Prs un libro dei sogni cui manca però, soprattutto nel campo sanitario, lo slancio decisivo per dare ai cittadini servizi migliori. Voto negativo anche da parte del Movimento 5 Stelle, che ha definito il Prs un'opera incompiuta perché alcuni argomenti non sono stati nemmeno toccati, oppure lo sono stati in modo assolutamente limitato e in ottica di breve periodo, come quello sulle società partecipate.