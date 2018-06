Lombardia: Cattaneo, sostenibilità ambientale investa in trasporti

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "La sostenibilità ambientale deve investire anche il campo dei trasporti e delle infrastrutture che risente della contraddizione tra un pensiero rivolto al futuro, come il tema delle smart city, e un mercato ancora legato all'auto tradizionale e alla tecnologia diesel che si è sviluppata in Europa". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipando al Connected Mobility Forum 2018 che si è svolto oggi a Milano. "Lo scenario di oggi -spiega Cattaneo- è stato impostato per superare il gap infrastrutturale stradale e su ferro. Abbiamo investito per superare questo divario aumentando in Lombardia il rapporto chilometri di strade pro capite che era di un terzo inferiore rispetto alle Regioni più competitive d'Europa e aumentando del 40% i treni/chilometro". "Gestione dei big data, guida autonoma, economia circolare anche per i trasporti rappresentano il futuro, ma hanno un'evoluzione che non è ancora chiara ed è difficile da governare. Dobbiamo reimpostare la governance dei trasporti -aggiunge Cattaneo- in chiave ambientale e ciò impone un ripensamento rispetto al tema sostenibilità". L'assessore è quindi entrato nel merito dei problemi legati alla qualità dell'aria ribadendo che "occorre combattere gli inquinanti e non le tecnologie come quella diesel. La digitalizzazione può offrire una riposta meno generica e più adeguata. Temi come il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici impongono di ripensare il nostro modello di sviluppo. Vinceremo la sfida soltanto se riusciremo a costruire un modello sostenibile anche in tema di mobilità".