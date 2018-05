Lombardia: Cattaneo, regione diventi capofila sostenibilità

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - "Regione Lombardia è impegnata a diffondere la cultura della sostenibilità, è il tema cruciale del secolo in cui stiamo vivendo. E' necessario mettere le nostre comunità sempre più nelle condizioni di creare occasioni per imparare a custodire il nostro patrimonio di risorse naturali". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, lanciando il weekend di Bioblitz dedicato alla biodiversità che si svolge oggi e domani, 19 e 20 maggio, in Lombardia. "La sostenibilità non è solo ambientale, ma è un approccio che aiuta a far crescere il territorio e consegnarlo a chi verrà dopo di noi - ha proseguito l'assessore -. Occasioni come queste sono importanti perché rilanciano l'idea che l'ambiente si migliora attraverso una maggiore consapevolezza e con stili di vita virtuosi. La Lombardia e' ricca di primati, come in ambito economico e sanitario solo per citare due esempi. Dobbiamo fare in modo che la nostra Regione possa diventare in Europa e nel mondo capofila della sostenibilità".