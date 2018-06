Lombardia: Carretta (Lce), no a riforma centri per l’impiego

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Un secco 'no' alla riforma dei centri per l'impiego arriva dal gruppo regionale Lombardi civici europeisti (Lce) che, insieme a quello del Partito democratico, ha espresso voto contrario alla legge di modifica della normativa regionale sul mercato del lavoro discussa oggi in aula. "Il nostro voto -spiega Niccolò Carretta, consigliere del gruppo nato dall'evoluzione della lista civica Gori Presidente- è motivato dal fatto che questa riforma non attua un'effettiva regionalizzazione come prevede la normativa nazionale, tanto che rischia di essere impugnata, come gli stessi uffici legali hanno segnalato". E "soprattutto non stanzia risorse aggiuntive per i centri per l'impiego, non mettendoli quindi nelle condizioni di svolgere il loro ruolo in un settore strategico come quello del sostegno alla ricerca del lavoro e della formazione professionale: un ruolo di cui la nostra regione ha un bisogno estremo", sottolinea Carretta, concludendo: "Basti pensare che in Lombardia la percentuale dei Neet (not in educational, employment or training) secondo il rapporto Eupolis 2017 è del 20%".