Lombardia: Cambiaghi, da Regione 850mila euro per operatori oratori (2)

(AdnKronos) - Regione Lombardia con questo provvedimento vuole diffondere situazioni ottimali di incontro e di partecipazione alla vita sociale del territorio. Offre ai giovani, inoltre, l'opportunita' di acquisire conoscenze e competenze spendibili anche in altri contesti oltre a contribuire alla prevenzione e al contrasto del loro disagio. Un impegno che nasce dall'intesa tra Governo, regioni e altri enti per l'assegnazione del Fondo nazionale per le politiche giovanili che prevede per le Regioni l'approvazione di queste forme di proposta progettuale. "Come assessore alla Famiglia e genitorialità - ha commentato l'assessore Piani - ho molto a cuore il provvedimento odierno. Perché rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso luoghi di aggregazione e di crescita dei ragazzi, come lo sono gli oratori, ma anche di valido aiuto alle famiglie. Nei prossimi mesi incominceremo anche ad erogare i primi fondi a sostegno degli interventi di ristrutturazione degli oratori, secondo i programmi approvati".