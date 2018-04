Lombardia: Bolognini, l’anno prossimo nidi gratis per 16mila famiglie

Milano, 4 apr. (AdnKronos) - "Nel 2016-2017 i nuclei familiari intercettati sono stati 13mila, nel 2017-2018 la stima è di arrivare a 14.500; ampliando del 15% l'offerta degli asili nido convenzionati vi è un'ulteriore previsione di aumenti di altri 1.200 posti per l'anno prossimo e quindi vorremmo raggiungere quasi 16mila famiglie che potranno mandare i bambini al nido gratis". Così Stefano Bolognini, neo assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, commentando il provvedimento approvato oggi dalla giunta lombarda, che consente l'ampliamento della platea destinataria della misura 'nidi gratis'. Per Bolognini si tratta di "una delibera importante per le famiglie lombarde, uno dei punti della nostra campagna elettorale che siamo riusciti a inserire già nella prima seduta di giunta e di questo ringrazio il presidente Fontana per la determinazione". I requisiti "restano invariati: indicatore Isee 2018 inferiore o uguale a 20mila euro; genitori entrambi residenti in Lombardia; entrambi i genitori occupati o in fruizione di percorsi di politiche attive del lavoro". Quanto alla "variazione di spesa per questo provvedimento - sottolinea l'assessore - è di circa 3 milioni di euro che, sommati ai 31 milioni di euro del provvedimento oggi in corso, porta a un totale di 34 milioni di fondi che Regione Lombardia, anche attraverso fondi europei sull'Asse 2, impiega per questa misura".