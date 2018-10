Lombardia: Beccalossi, legge su moschee resta in vigore

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - "Si rassegnino i sostenitori delle moschee a ogni costo: la legge della Lombardia rimane in vigore e può essere migliorata con qualche semplice passaggio. Piuttosto, si pensi a quante situazioni illegali e abusive ha avuto il merito di fare emergere". Lo dichiara il consigliere regionale Viviana Beccalossi (Gruppo Misto), ispiratrice della Legge regionale sulla realizzazione di nuovi luoghi di culto, intervento nel dibattito dopo la decisione del Tar sul ricorso di un'associazione islamica contro il Comune di Sesto Calende. "Chi oggi canta vittoria -conclude Viviana Beccalossi- forse dimentica che è grazie alla Legge del 2015 che in Lombardia si sono date ai Comuni regole chiare e nette in tema di pianificazione urbanistica, scrivendo nero su bianco che non è più tollerabile chiudere gli occhi e fare finta di niente di fronte a moschee più o meno mascherate da centri culturali o, peggio, organizzate senza nessun rispetto per la sicurezza in negozi, scantinati e abitazioni private. Indietro non si torna".