Lombardia: approvato pdl che istituisce Ora, organismo per controllo (2)

(AdnKronos) - Il Comitato regionale di controllo e' composto da nove membri, compreso il Presidente, esterni all'amministrazione regionale, nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono espressione delle minoranze consiliari. I componenti esterni del Comitato regionale di controllo sono scelti tra esperti di elevata professionalita' e notoria indipendenza con comprovate esperienze - nel settore pubblico o privato - e competenze in una o piu' delle seguenti materie: controllo di regolarita' amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici. Non possono rivestire il ruolo di componenti del Comitato e, se gia' nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.