Lombardia: approvata legge anti-delocalizzazione a tutela occupazione

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - E' legge, dopo l'approvazione in consiglio regionale della Lombardia, il provvedimento per la tutela degli investimenti regionali e per il sostegno all'occupazione, definito anche legge anti-delocalizzazione. In sostanza, con la legge, si introduce un controllo delle agevolazioni finanziarie regionali, inserendo nei bandi a favore delle imprese l'obbligo del mantenimento dell'attività sul territorio regionale o in uno degli Stati dell'Unione europea per almeno 5 anni. Il mancato rispetto del vincolo comporterà la restituzione del contributo regionale. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza.