Lombardia: approvata in consiglio mozione su bullismo

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Approvata oggi in consiglio regionale della Lombardia una mozione sulla prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. Il consigliere regionale del Carroccio Monica Mazzoleni, prima firmataria, commenta: ?Con la mozione approvata oggi in aula ho chiesto al presidente e alla giunta di provvedere al rinnovo della convenzione tra la Regione e l'USR Lombardia, in scadenza a fine anno, verificando se al contempo le linee di intervento precedentemente previste abbiano raggiunto gli obiettivi concordati?. ?La lotta al bullismo e al cyberbullismo - spiega Mazzoleni - è di fondamentale importanza; i mass media quotidianamente riferiscono di atti vessatori perpetrati da ragazzi e adolescenti nei confronti dei loro coetanei. Stiamo parlando di una realtà triste che attraversa tutti i luoghi, fisici e non, frequentati dai giovani, ivi compresa la scuola e, con il proliferare degli smartphones, anche il mondo virtuale. Per questo è fondamentale non solo il contrasto al bullismo, ma anche al cyberbullismo?.?Secondo una ricerca condotta dal progetto Semi di Melo-Exodus-Casa del Giovane in collaborazione con l'Università Bicocca e con il sostegno di Regione Lombardia - prosegue il consigliere leghista - ha evidenziato che ben 350.000 giovani conoscono amici vittime del bullismo e che circa 71.000 giovani lombardi sono stati esposti a questo brutale fenomeno".