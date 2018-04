Lombardia: Andrea Fiasconaro capogruppo del M5S

Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Andrea Fiasconaro è il nuovo presidente e capogruppo del gruppo consiliare regionale M5S Lombardia. Fiasconaro, 29 anni di Mantova, è al secondo mandato elettorale in Regione Lombardia. "Siamo prontissimi a ricominciare con una opposizione dura e attenta. Valuteremo ogni proposta nell'interesse dei cittadini; se ne arriveranno di valide non ci tireremo indietro" assicura. "Con 13 consiglieri, 4 in più rispetto alla scorsa legislatura, il nostro lavoro sarà più ampio, mirato e capillare, anche perché la Lombardia non può essere solo Milano-centrica. Il nostro obiettivo prioritario - spiega Fiasconaro - è dare voce ai cittadini e ai territori e realizzare il programma del M5S anche dall'opposizione". "Lavorerò anche, con particolare impegno, per mettere a disposizione dei nuovi eletti l'esperienza maturata in questi anni. Ci aspettano mesi intensi e di grande lavoro. Le problematiche da affrontare sono molte, dalla sanità ai trasporti, dall'ambiente alle infrastrutture e alle case popolari. Non deluderemo le aspettative" conclude.