Logistica: al Mit riunione plenaria Tavolo centrale coordinamento Ali

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Si è svolto a Roma, presso il Parlamentino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la prima riunione del Tavolo Centrale di Coordinamento delle Aree Logistiche Integrate per dar conto delle attività svolte dai Tavoli Locali delle ALI e dare avvio formalmente e sostanzialmente ai lavori del Tavolo Centrale a cui spetta il compito di dare un indirizzo strategico unitario e coerente alle proposte provenienti dai territori in un'ottica di sviluppo sistemico della portualità e della logistica. Lo rende noto il ministero in un comunicato. Una densa giornata in cui sono stati esaminati e discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, Presieduta dal Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, Bernadette Veca. Il Direttore Veca ha aperto i lavori, esprimendo vivo apprezzamento per la qualificata partecipazione alla riunione e all'attenzione posta dal Ministro Toninelli alle attività del Tavolo Centrale di Coordinamento, attraverso la presenza di Dello Buono Capo della Segreteria Tecnica del Ministro. In particolare Dello Buono ha voluto portare all'attenzione del tavolo riunito l'importanza di operare con un metodo chiaro e proficuo che mira a definire gli obiettivi e a supportare le scelte nell'interesse del Paese. Ha voluto inoltre richiamare tre concetti per guidare il lavoro del tavolo: cooperazione, uso integrato tanto più in una catena complessa e interdipendente come la catena logistica, tecnologia anche per lavorare insieme in una logica di interoperabilità.