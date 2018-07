Lirica: Olga Peretyatko torna alla Scala

Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Oggi, alle 20, Olga Peretyatko torna alla Scala accompagnata al pianoforte da Giulio Zappa con un programma di Lieder d'argomento amoroso, diviso in una prima parte che attinge al repertorio di diversi Paesi e una seconda interamente russa. Il soprano di San Pietroburgo, apprezzata alla Scala nel 2014 in 'Una sposa per lo Zar' di Rimskij-Korsakov diretta da Daniel Barenboim e nel 2015 in 'Otello' di Rossini diretto da Muhai Tang, apre il concerto con tre brani di Gabriel Fauré, messi a contrasto con tre diverse vesti musicali del lamento di Margarethe dal Faust di Goethe: 'Gretchen am Spinnrade' di Schubert, 'Perduta ho la pace' di Verdi e 'La canzone di Margherita' di Glinka. Più malinconica e meno drammatica l'indagine del sentimento amoroso nei seguenti tre Lieder di Clara Wieck su testi di Heine e Rückert; la prima parte del recital si conclude con tre brani di Liszt: il petrarchesco 'Oh quand je dors', 'Lorelei' in dittico con la 'Lorelei' di Clara Wieck e infine il celeberrimo terzo 'Liebesträume'.