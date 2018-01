Lipari: 4 fratelli affetti da Sla, stop ad assistenza domiciliare

Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Per quasi due anni, due dei 4 fratelli Biviano, Sandro e Marco, hanno vissuto in tenda davanti a Montecitorio, dove erano arrivati dalla loro Lipari per chiedere il diritto alle cure per i pazienti affetti da distrofia muscolare. Se ne sono andati solo quando lo hanno ottenuto, ma oggi per loro, e per le loro sorelle Palmina e Elena, il tempo sembra essere tornato indietro. Alla famiglia Biviano è infatti stata sospesa l'assistenza domiciliare. "Il sindaco - racconta la deputata dell'Udc Paola Binetti - ha detto e scritto che: il servizio interrotto per la famiglia Biviano è quello dell'assistenza domiciliare con l'utilizzo di operatori O.S.A. Tale servizio non è più finanziato dalla Regione siciliana perché i ragazzi Biviano, tutti disabili gravissimi, impossibilitati a svolgere un qualsiasi lavoro professionale, ricevono una indennità che permette loro una semplice sopravvivenza. Ma sopprimere le cure domiciliari perché una persona ha un reddito minimo, appena necessario per vivere una vita che presenta ulteriori complessità legate alla malattia, appare francamente incomprensibile, per non dire crudele ed ingiusto".