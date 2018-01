Lipari: 4 fratelli affetti da Sla, stop ad assistenza domiciliare (2)

(AdnKronos) - I fratelli Biviano hanno firmato con la Regione il 'Patto di cura' che prevede un assegno mensile per i disabili gravissimi e fino al 31 dicembre hanno usufruito anche di un servizio di assistenza domiciliare che però adesso è scaduto. "A volte - aggiunge l'onorevole Binetti - sembra che una certa ottusità burocratica stia aspettando che si crei un evento drammatico e irreversibile prima di prendere atto che i fratelli Biviano non possono essere lasciati soli! L'assistenza domiciliare per loro non è un optional, ma una vera e propria cura salvavita!". Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni ha fatto sapere che da tempo l'amministrazione ha stanziato 80mila euro per i servizi ai disabili e che gli uffici sono a lavoro per verificare "se quel denaro può essere utilizzato per queste finalità".