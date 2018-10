Adnkronos

Cronaca Libia, rilasciati pescherecci italiani sequestrati By Adnkronos - 8

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Si sblocca la vicenda dei due motopescherecci 'Matteo Mazzarino' e 'Afrodite Pesca'. "Ho appena avuto conferma" che, alle due imbarcazioni che da unità militari libiche, "è stata concessa l'autorizzazione a fare rientro in Italia" afferma in una dichiarazione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "I nostri cittadini potranno finalmente ritornare a casa. Non li abbiamo mai lasciati soli e abbiamo costantemente lavorato per sbloccare la situazione".