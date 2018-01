Leu: Rossi, nostro compito è costruire partito ispirato a socialismo

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - ?Il nostro compito è quello di costruire un grande partito della sinistra a servizio del paese. Vorrei che fosse un partito che si ispira agli ideali del socialismo?. Così Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, in uno dei passaggi del suo intervento tenuto questa mattina all'Assemblea programmatica di Liberi e Uguali, in corso a Roma. Secondo il presidente della Regione Toscana, in questi anni ?c'è stata la più grande operazione di trasferimento di rapporti di potere di forza e di ricchezza dal mondo del lavoro al capitale. E noi nasciamo per riequilibrare questa operazione?. Nel corso del suo intervento il presidente della Regione Toscana ha ribadito che ?Liberi e Uguali è la vera novità del panorama politico italiano? e che è una proposta alternativa ?di fronte a partiti e dirigenti che hanno tutti quanti fallito. Da Berlusconi, a Renzi al Movimento 5 Stelle che non sa amministrare le nostre città?. Rivolgendosi al Partito Democratico Rossi ha affermato: ?Con il Pd siamo davvero in competizione. Vorrei chiedere ad un elettore del Pd e a tanti compagni: ma avete visto che dice Berlusconi? Cosa rispondete voi? Siete disposti a riallearvi con Berlusconi un'altra volta? Non abbiamo sentito parole chiare da parte vostra?. Rispetto al Movimento 5 Stelle, invece, Rossi sottolinea: ?Di Maio mi pare uno Zelig che ogni volta che si avvicina a qualcuno come un camaleonte cambia pelle e assume le idee e gli obiettivi di chi ha davanti. E vorrei porre una pregiudiziale costituzionale. Cari amici del Movimento 5 Stelle, i deputati non sono portavoce e qui c'è un discrimine democratico che differenzia le forze democratiche dalle forze che hanno una curvatura di carattere autoritario?.