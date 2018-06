Leu: congresso fondativo entro 15 dicembre

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Entro giugno il Comitato nazionale promotore; dal 1° luglio al 30 settembre 'adesione individuale al percorso, proposte e discussione sulle tesi fondamentali del soggetto politico, costituzione dei Comitati promotori territoriali'; entro il 10 ottobre votazione sul 'Manifesto delle idee'; entro ottobre avvio del periodo congressuale; entro il 15 dicembre il congresso fondativo". Sono le tappe delle costituzione in partito di Liberi e uguali, anticipate in una mail ai sostenitori dal leader Pietro Grasso. "Lo scorso 26 maggio -scrive l'ex presidente del Senato - l'assemblea nazionale ha manifestato il proprio intendimento a dare continuità al percorso di Liberi e Uguali, indicando una strada da intraprendere con azioni e tempi certi. Per dare seguito a quella decisione diamo inizio a un percorso aperto e partecipato che condurrà alla definizione del profilo politico di Liberi e uguali, a individuare quel denominatore comune che tutti abbiamo nel cuore, ma che la velocità delle fasi politiche che abbiamo attraversato ci ha fin qui impedito di realizzare in modo compiuto".