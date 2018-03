Lettonia: Riga e Palermo unite nel nome del ‘Gattopardo’ (2)

(AdnKronos) - Tutta la Lettonia ha circa 2 milioni di abitanti, meno della metà della Sicilia, ma negli ultimi anni è molto cresciuta, anche dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche, insieme con l'Estonia che conta 1,3 milioni di abitanti. La Lettonia è stata occupata dalla Russia. Proprio quest'anno celebrerà i cento anni dall'indipendenza russa, avvenuta nel 1918. "Vedo che ci sono molti punti di contatti tra la Lettonia e Palermo- dice ancora l'ambasciatore lettone in Italia - Anche Palermo, come la Lettonia, ha mostrato una grande apertura. Ho incontrato in questi giorni il sindaco Leoluca Orlando e abbiamo visto che un altro punto di collegamento tra noi e voi è quello delle start up, l'high tec. Lo stereotipo è che la Sicilia è terra di agricoltura, che esiste, è vero, ma ci sono tante altre cose. Ecco perché vorrei fare una promozione. Così come sono ambasciatore della Lettonia in Italia, mi piacerebbe essere ambasciatore della Sicilia in Lettonia".