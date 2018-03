Leonardo: Uil, accordo prepensionamenti in giusta direzione

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - "L'accordo tra sindacati e società Leonardo che consentirà il prepensionamento a 1100 lavoratori, utilizzando l'isopensione, va nella giusta direzione per continuare a reintrodurre una flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 63 anni". Ad affermarlo è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, che, in una nota, ricorda come "nell'ultima legge di bilancio il meccanismo dell'isopensione è stato potenziato per il triennio 2018-20, consentendo un'uscita anticipata fino a 7 anni". "Questo -sottolinea Proietti- è uno degli strumenti da utilizzare e che insieme all'ape sociale, aziendale e all'anticipo pensionistico per 15 categorie di lavoratori gravosi, reintroduce principi di flessibilità nel sistema previdenziale, tutelando i lavoratori".