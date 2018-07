Leonardo: a Farnborough 2018 con le soluzioni più avanzate

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - La presenza di Leonardo all'edizione 2018 del Farnborough International Airshow, in programma dal 16 al 22 luglio prossimo, è improntata a sottolineare l'impegno e le iniziative dell'azienda per una crescita sostenibile sia nei mercati domestici, caratterizzati da budget della difesa e sicurezza in aumento, sia nei mercati internazionali che offrono significative opportunità di business e di partnership. L'area espositiva di Leonardo offre alcune delle più innovative soluzioni sviluppate dall'azienda in risposta ai requisiti di questi mercati, che comprendono prodotti e sistemi tecnologicamente avanzati, nonché servizi di supporto cost-effective per l'intero ciclo di vita nel campo dei sensori aerei, dei velivoli ad ala fissa e rotante, dei sistemi aerei non pilotati e della cyber security. Un'opportunità, quindi, per conoscere le capacità dell'azienda, gli importanti programmi europei ed internazionali, cui Leonardo contribuisce, e approfondire prodotti e aree tecnologiche nelle quali la società è leader. Nei settemila metri quadri dell'area espositiva esterna di Leonardo, debuttano alla rassegna britannica la più recente configurazione dell'elicottero AW101 della Royal Norwegian Air Force e il velivolo da pattugliamento marittimo P-72A dell'Aeronautica Militare italiana. In quest'area sono, inoltre, presenti velivoli per missioni in settori che l'azienda considera strategici come la sicurezza e il soccorso marittimo, l'intelligence, sorveglianza ricognizione (ISR), l'addestramento e il light attack. Nel settore della sicurezza marittima, l'offerta di Leonardo per la ricerca e il soccorso è rappresentata dalla versione Search And Rescue (SAR) dell'elicottero AW101 equipaggiato con il radar a scansione elettronica Osprey di Leonardo, da un AW189 e da un modello della cabina dell'AW609 ? primo convertiplano al mondo in fase di certificazione civile ? sempre in configurazione SAR. In mostra anche un AW169 in versione utility/eliambulanza per il soccorso medico d'emergenza.