Leonardo: a Farnborough 2018 con le soluzioni più avanzate (2)

(AdnKronos) - A dimostrazione della stretta collaborazione in termini di esperienza operativa e tecnologica tra Leonardo e le Forze Armate e di come il know how dell'azienda nella sicurezza marittima possa essere messo al servizio delle più sfidanti esigenze operative, Leonardo propone nella propria area espositiva esterna anche un elicottero AW159 Wildcat della Royal Navy del Regno Unito e l'elicottero della Marina brasiliana Super Lynx Mk21A, a riprova delle capacità aziendali nel Mid-Life Upgrade (MLU) di elicotteri militari, oltre che di piattaforme navali e terrestri. Per le operazioni ISR avanzate, Leonardo presenta a Farnborough il velivolo multi-missione P-72A dell'Aeronautica Militare italiana. Ideale per iI pattugliamento marittimo, la prevenzione di pirateria, contrabbando, narcotraffico e immigrazione clandestina, il P-72A è equipaggiato con il sistema di missione ATOS e il radar a scansione elettronica Seaspray sempre di Leonardo. Presentati anche velivoli di dimensioni minori, ancora per missioni ISR, come l'AWHERO, esempio delle competenze dell'azienda nei sistemi aerei ad ala rotante non pilotati (Rotary-Winged Unmanned Aerial Systems - RUAS), equipaggiato con il radar TS Ultra-light Gabbiano di Leonardo. In mostra anche il Falco EVO, piattaforma tattica ISR ad ala fissa pilotata da remoto che può condurre attività di sorveglianza e acquisizione informazioni per oltre 20 ore consecutive con la capacità di imbarcare equipaggiamenti fino a 100 kg.