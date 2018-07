Legittima difesa: Sisto, M5S vuole tempi biblici per non cambiare norma

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "L'unica 'adeguata valutazione' che va fatta in tema di legittima difesa riguarda l'urgenza di dare una risposta alla richiesta di sicurezza degli italiani". Lo afferma il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto commentando le dichiarazioni del senatore M5S Urraro. "Il diritto deve adeguarsi alla realtà che cambia e questo processo non può implicare tempi biblici: desta più di un sospetto, sotto questo profilo, l'affermazione dei 5 Stelle che la normativa sulla legittima difesa richieda solo un meditato e quindi eventuale aggiornamento. Un testo valido, semplice ed equilibrato già c'è ed è quello depositato da Forza Italia con Mariastella Gelmini. Abbiamo mantenuto, quale criterio del diritto di difesa, l'esigenza che il pericolo sia attuale, mentre l'onere di provare che non sussista tale diritto diventa a carico di chi accusa. La tutela dell'aggredito è per noi una priorità e dovrebbe esserlo per tutti", conclude.