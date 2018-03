Lega: volantini intimidatori davanti a sede a Milano

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - "Nella notte a seguito di un incontro pubblico presso la sede della Lega di via Brioschi dove, riunendo iscritti e cittadini della zona, abbiamo trattato il risultato elettorale e discusso delle vicende milanesi, sconosciuti hanno abbandonato volantini minatori. A questi balordi rispondiamo con il sorriso che si dedica alle persone in difficoltà". Lo rende noto Alessandro Morelli, capogruppo della Lega Nord a Palazzo Marino. "Sono in difficoltà perché con la Lega sempre più forte non ci sarà spazio per i violenti. Sono in difficoltà perché sono alla continua ricerca di fascisti, adepti di una ideologia estinta nel secolo scorso. Sono in difficoltà perché loro per primi sono trogloditi politici che non si rendono conto di essersi estinti anch'essi alla fine del secolo scorso", spiega. "Noi andiamo avanti, perché il nostro impegno politico va a tutela dei milioni di italiani che ritengono che queste frange di balordi nullafacenti siano solo un virus della nostra società", conclude Morelli.