Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) - "Mi sono tolto la soddisfazione, tra tutti quelli che ci hanno trattato male in campagna elettorale, di dire un no. Uno che non mi aveva invitato in campagna elettorale, stranamente mi ha invitato dopo e gli ho detto: da Fabio Fazio non ci vado, invita qualcun altro non me, un po' di coerenza". Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno, in Calabria.