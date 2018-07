Lega: da giovedì ad Arcore 23esima festa Lega Lombarda

Milano, 30 lug. (AdnKronos) - Si terrà dal 2 al 12 agosto ad Arcore nell'area feste in viale Piave la 23esima edizione della festa nazionale della Lega Lombarda. Ad annunciarlo il segretario Paolo Grimoldi: "Anche quest'anno la festa nazionale della Lega Lombarda sarà un grande evento, politico, aggregativo e ricreativo. In dieci sere consecutive, nell'area feste di Arcore, porteremo dibattiti e informazione, ma anche buona musica e ottima cucina. Ringrazio anticipatamente tutti i militanti e sostenitori lombardi, e tutti i militanti della provincia di Monza e Brianza che ospita la festa, per il grande lavoro che hanno svolto per organizzare questa nostra festa e per tutte le sere in cui sgobberanno, in cucina, ai tavoli, ai parcheggi, per fare tutto nel migliore dei modi, come sempre. E da brianzolo sono molto contento che la festa nazionale della Lega Lombarda si tenga ad Arcore?. La festa anche quest'anno sarà chiusa con il comizio del segretario federale della Lega, Matteo Salvini, atteso sul palco di Arcore per la serata conclusiva del 12 agosto, mentre nelle serate precedenti, in cui si alterneranno ogni sera parlamentari, assessori e consiglieri regionali, in programma l'incontro del 8 agosto, cui saranno presenti i governatori della Lombardia, Attilio Fontana, del Veneto, Luca Zaia, del Friuli, Massimiliano Fedriga, e della Liguria, Giovanni Toti.