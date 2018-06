Lecco: coltiva marijuana nell’orto, denunciato

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Coltivava marijuana nell'orto dietro casa. Un 42enne di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, è stato denunciato dai carabinieri per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo, nel corso di un controllo domiciliare, è stato trovato in possesso di 25 piantine di marijuana di media altezza, coltivate illegalmente nel cortile della sua abitazione. Le piante sono state estirpate per gli accertamenti nel laboratorio per l'analisi degli stupefacenti dei carabinieri di Milano.